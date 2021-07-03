Украина — Англия: прогноз Тимура Журавеля на четвертьфинальный матч Евро-2020

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия.



Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 2.21.

«Я бы совершил небольшую отсылку к прошлому. На чемпионате мира 2006 года я работал около сборной Украины и следил за всеми деталями подготовки украинцев, за всеми проявлениями их жизни. Сборная у Украины была звёздная – Ребров, Воронин, Шевченко, Калиниченко. Классная была команда, которая добилась наивысшего для себя результата на чемпионате мира – вышла в четвертьфинал. Когда украинцы прошли Швейцарию и потом узнали, что у них впереди Италия, я нисколько не сомневался, что свой главный матч на турнире украинцы уже сыграли, что они упёрлись в свой эмоциональный и физический потолок.

Это такой эффект сборной из третьего эшелона, когда она играет большой турнир – она не может перейти какую-то существенную границу. Италия тогда легко разобралась с Украиной.



Мне кажется, что мы должны этот эффект сборной третьего эшелона иметь в виду и сейчас. Кстати, с этим же эффектом столкнулась и сборная России, обыграв Нидерланды на Евро в 2008 году. Против Испании шансов уже не было. Я не думаю, что у Украины есть ресурсы против Англии. Англия выиграет у Украины в четвертьфинале с разницей в два мяча или больше. Думаю, что это будет достаточно простая победа».