Чехия — Дания: прогноз Александра Мостового на матч 1/4 финала чемпионата Европы

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой на матч Евро-2020 Чехия — Дания.



Ставка: победа Дании за 2.16.

«Сборная Чехии неудачно стартовала в 2021 году. В отборе на чемпионат мира в Катаре команда порадовала на старте, где разгромила Эстонию, после чего сыграла вничью с Бельгией и уступила Уэльсу.



Перед стартом турнира она не считалась фаворитом, но в первом матче обыграла Шотландию и уже во второй игре сыграла вничью с Хорватией, чего хватило для выхода в плей-офф. В 1/8 финала чехи неожиданно для всех отправили домой Нидерланды.



В первой игре Евро-2020 Дания уступила Финляндии, после чего не справилась с Бельгией. Решающей стала третья игра, в которой разгромили сборную России и прошли в плей-офф. Там не оставили никаких шансов Уэльсу.



В этой игре я вижу встречу равных команд. У соперников примерно одинаковые шансы на успех и сегодня всё может решить счастливый случай.



Мне понравилась сборная Дании, которой я и отдам предпочтение. Ожидаю успех скандинавской сборной, которая выиграет за счёт индивидуального мастерства и опыта».