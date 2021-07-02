Швейцария — Испания: результат матча Евро-2020, как сыграли, кто победил, какой счёт

Сборная Швейцарии проиграла Испании в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти удачливее и мастеровитее оказались испанцы — 3:1.
На восьмой минуте после удара Жорди Альбы мяч в свои ворота срезал швейцарец Денис Закария. На 58-й минуте сборная Швейцарии сравняла счёт и возродила интригу, автором гола стал Шердан Шакири. На 77-й швейцарцы остались в меньшинстве: красную карточку за подкат с риском нанесения травмы получил полузащитник Ремо Фройлер.
В дополнительное время встречи голов забито не было. Первый полуфиналист Евро-2020 определился в серии послематчевых пенальти. Решающий пенальти в составе сборной Швейцарии не забил Рубен Варгас.
Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 4.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4000 рублей. Успех Испании оценивался в 1.70, успех Швейцарии — в 6.30.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.17, гол в каждом тайме — за 1.80, автогол — за 7.50. На «обе забьют» давали 1.86, на проход Испании — 1.34, на точный счёт 1:1 — 8.00.
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