Бельгия — Италия: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто выиграл

В матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Италии обыграла Бельгию. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1.



Все голы были забиты в первом тайме. На 31-й минуте полузащитник Николо Барелла точно пробил по воротам Тибо Куртуа и вывел Италию вперёд. На 44-й минуте Лоренцо Инсинье красивым ударом отправил мяч в дальний верхний угол и удвоил преимущество итальянцев. После пропущенного гола бельгийцы почти сразу получили право на пенальти, и Ромелу Лукаку сократил отставание бельгийцев.

Ставки на победу сборной Италии принимались с коэффициентом 2.46: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2460 рублей. Успех Бельгии оценивался в 3.55, ничья — в 3.35.

На тотал больше 2.5 гола давали 2.55, на «обе забьют» — 2.04, на пенальти — 2.80. Проход Италии оценивался в 1.72, точный счёт 2:1 в пользу итальянцев — в 11.0.