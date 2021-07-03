Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова: прогноз Надежды Петровой на матч Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч Уимблдона Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова.
Ставка: победа Муховой за 1.70.
«Соперницей Анастасии Павлюченковой будет 24-летняя чешка Каролина Мухова (22-я ракетка мира). Настя исправила положение дел, в последнее время радует нас хорошими результатами – дошла до полуфинала в Мадриде, до финала – на Ролан Гаррос. После этих успехов она поднялась в рейтинге и сейчас занимает 19-е место. А до этого ведь на турнирах не блистала – проходила круг, максимум, два.
Дважды они играли между собой и оба раза Павлюченкова побеждала. В этом году они играли на земле, на турнире в Мадриде. И та, и та доходила до четвертьфинала этого турнира. Мухова вообще хорошо смотрится на траве — играет разнообразно, использует весь корт. Своим «рваным темпом» чешка вполне может создать серьезные проблемы для Павлюченковой. Мой прогноз – победит Мухова. Ставлю на ее победу».
- 3 июля 2021
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:13
- 2 июля 2021
-
22:44
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30