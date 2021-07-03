Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова: прогноз Надежды Петровой на матч Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч Уимблдона Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова.



Ставка: победа Муховой за 1.70.

«Соперницей Анастасии Павлюченковой будет 24-летняя чешка Каролина Мухова (22-я ракетка мира). Настя исправила положение дел, в последнее время радует нас хорошими результатами – дошла до полуфинала в Мадриде, до финала – на Ролан Гаррос. После этих успехов она поднялась в рейтинге и сейчас занимает 19-е место. А до этого ведь на турнирах не блистала – проходила круг, максимум, два.



Дважды они играли между собой и оба раза Павлюченкова побеждала. В этом году они играли на земле, на турнире в Мадриде. И та, и та доходила до четвертьфинала этого турнира. Мухова вообще хорошо смотрится на траве — играет разнообразно, использует весь корт. Своим «рваным темпом» чешка вполне может создать серьезные проблемы для Павлюченковой. Мой прогноз – победит Мухова. Ставлю на ее победу».