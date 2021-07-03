Бразилия — Чили: результат матча Кубка Америки, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» состоялся матч 1/4 финала Кубка Америки – 2021 между сборными Бразилии и Чили. Победу одержали хозяева поля со счётом 1:0.



Единственный гол в матче был забит на 46-й минуте полузащитником сборной Бразилии Лукасом Пакетой. Уже через две минуты бразильцы остались в меньшинстве после опасной игры форварда Габриэла Жезуса, однако воспользоваться численным преимуществом игрокам Чили так и не удалось.

Ставки на победу сборной Бразилии принимались с коэффициентом 1.36: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1360 рублей. Успех Чили оценивался в 13.50, ничья — в 5.28.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.05, тотал меньше 1.5 гола — за 3.76, «обе забьют — нет» — за 1.63. На проход Бразилии давали 1.17, на точный счёт 1:0 — 5.80.