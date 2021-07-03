«Монреаль» — «Тампа»: результат 3-го матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Кучеров

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф – 3-0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. Кучеров за 16.49 на площадке, кроме заброшенной шайбы, сделал голевую передачу, шесть раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Андрей Василевский совершил 32 сейва при 35 бросках. Защитник Михаил Сергачёв за 20.45 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил "-1".
За «Монреаль» голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.
Ставки на победу «Тампы» принимались с коэффициентом 2.33: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2330 рублей. Успех «Монреаля» оценивался в 2.96, ничья — в 4.10.
На тотал больше 5.5 шайбы давали 2.40, на тотал больше 8.5 гола — 8.90. Победа «Лайтнинг» с форой (-1.5) шла за 3.36, а с форой (-2.5) — за 4.80. На итоговый успех «Тампы» давали 1.75, на точный счёт 6:3 — 71.0.
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