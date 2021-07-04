Формула-1, Гран-при Австрии: прогноз Вячеслава Карпова на гонку 4 июля

Журналист Вячеслав Карпов дал прогноз на гонку Гран-при Австрии, 9-го этапа Формулы-1 сезона-2021.
Ставка: победа Ферстаппена за 1.60, Перес попадёт на подиум за 1.90, Хэмилтон проедет лучший круг за 2.80, Райкконен попадёт в топ-10 за 3.35.
«Вторую неделю подряд нас ждёт гонка Формулы-1 — вслед за Гран-при Штирии это будет Гран-при Австрии. Но как это ни называй — это две подряд гонки на одной и той же трассе.
За неделю вряд ли стоит ждать каких-то откровений. Единственное изменение, которое будет, это состав шин — он будет мягче на одну ступеньку. Посмотрим, как это отразится на результатах, но мне кажется, что серьёзно расклад сил не поменяется. Макс Ферстаппен вновь должен доказать свой класс на этой трассе и победить.
Вновь стоит поверить в Серхио Переса, потому что он должен был приезжать на подиум в предыдущей гонке, если бы не ошибка команды на пит-стопе. Даже с учётом этой ошибки он всё равно догнал Боттаса, не хватило 1-2 кругов, чтобы его пройти. Думаю, что он доедет до подиума. Мне очень бы хотелось, чтобы Серхио подтвердил свой класс.
Что касается Хэмилтона, то он вновь постарается провернуть финт с лучшим кругом. Если Ферстаппен вновь уедет, то Льюису ничего не останется, как переобуться в конце гонки и заработать дополнительное очко.
Что касается арьергарда, то очень удивительно, что больше верят в то, что Расселл наберёт очки, чем Райкконен. Да, Расселл неплохо ехал первую часть гонки до тех пор, пока не сошёл. Но и Кими хорошо выступил, финишировав 11-м, — едва не забрался в очковую зону. Я бы поверил в Райкконена. Опытный финн должен собраться и во второй гонке подряд на этой трассе доказать свой класс, приехав в первой десятке».
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