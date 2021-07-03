Чехия — Дания, Англия — Украина: беспроигрышная ставка 2000 рублей к 1/4 финала Евро-2020
Поделиться
Сегодня, 3 июля, состоятся два матча 1/4 финала Евро-2020. В 19:00 начнётся игра между командами Дании и Чехии, а в 22:00 стартует встреча Англии и Украины. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 2000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
Забери свой бонус в три простых шага:
1. Зарегистрируйся с промокодом FAN.
2. Пройди упрощённую идентификацию.
3. Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей на матчи Евро-2020.
Комментарии
- 3 июля 2021
-
12:30
-
12:12
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:13
- 2 июля 2021
-
22:44
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
Партнерский контент