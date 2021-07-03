Чехия — Дания, Англия — Украина: беспроигрышная ставка 2000 рублей к 1/4 финала Евро-2020

Сегодня, 3 июля, состоятся два матча 1/4 финала Евро-2020. В 19:00 начнётся игра между командами Дании и Чехии, а в 22:00 стартует встреча Англии и Украины. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 2000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!



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