Чехия — Дания: результат матча чемпионата Европы, кто выиграл, какой счёт

В матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Дании переиграла сборную Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершилась со счётом 2:1.
На пятой минуте Йенс Ларсен от угла поля выполнил подачу в центр чешской штрафной, откуда Томас Дилейни нанёс удар головой — мяч после отскока от газона залетел в угол ворот.
В конце первого тайма Йоаким Мехле с левого фланга внешней выполнил навес к линии вратарской, откуда Каспер Дольберг ударом в касание переправил мяч под перекладину. На 49-й минуте Владимир Цоуфал прорвался по правому флангу и навесил в штрафную, Патрик Шик подставил ногу и переправил мяч в нижний угол.
Ставки на победу сборной Дании принимались с коэффициентом 2.24: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2240 рублей. Ничья оценивалась в 3.24, успех Чехии — в 4.30.
На тотал больше 2.5 гола давали 2.65, на обе забьют — 2.16, на гол в каждом тайме — 2.00. Проход Дании шёл за 1.60, точный счёт 2:1 в пользу датчан — за 11.0.
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