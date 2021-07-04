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Елена Рыбакина — Арина Соболенко: прогноз Анны Чакветадзе на матч Уимблдона 5 июля

Елена Рыбакина — Арина Соболенко: прогноз Анны Чакветадзе на матч Уимблдона 5 июля
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Елена Рыбакина — Арина Соболенко в 4-м круге Уимблдона-2021.

Ставка: победа Рыбакиной за 2.59.

«Матч двух таких мощных «колотушек», если можно так выразиться. Девушки играют в силовой манере, мощно подают, легко выигрывают ударами с задней линии. Похожи они по манере. Но мне не очень понятно, почему Соболенко считается большим фаворитом в этом матче. Да, она выше в рейтинге, в целом сезон более удачный, чем у Рыбакиной.

Но Елена ещё на «Ролан Гаррос» показала, что она прибавляет, начинает играть стабильнее. У Соболенко на подводящих турнирах к Уимблдону не получилось показать результат — проигрывала Киз и Джорджи. Форма не такая хорошая, как, например, в Мадриде.

Я здесь хочу рискнуть и поставить на Рыбакину, пусть она и уступает в личных встречах 0:2. Мне она кажется более спокойной и уравновешенной. Она старается держать себя в руках, и такая манера ей помогает. Соболенко же начинает заводиться после ошибок, может сама себя так завести, что потом в себя уже не приходит и отдаёт матч.

Мне игра Рыбакиной сейчас нравится больше. Соболенко же много ошибается. В целом шансы близки к равным, но раз специалисты так не верят в Рыбакину, я в неё поверю. Она может блеснуть».

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