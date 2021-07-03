Аргентина — Эквадор: прогноз Василия Уткина на четвертьфинал Кубка Америки

Российский спортивный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч Кубка Америки Аргентина — Эквадор.
Ставка: ИТБ 1.5 гола Аргентины за 1.94.
«Ранней ночью в Бразилии будет сыгран четвертьфинал Копа Америки с участием сборной Аргентины. Аргентинцы встретятся с эквадорцами.
Сборная Эквадора пробилась в плей-офф, обыграв немотивированную сборную Бразилии. При этом потратила большое количество сил, и я думаю, что по большому счёту команда уже свой путь на турнире закончила.
Аргентина с Месси на крупных турнирах порой лажает в самый неподходящий момент. Но мы же говорим о том, что, казалось бы, можно было просчитать. На мой взгляд, на уставший Эквадор выйдет опасная аргентинская атака, которая сыграет в своё удовольствие. Полагаю, что в этом матче лучшая ставка — индивидуальный тотал сборной Аргентины больше 1.5 мяча».
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