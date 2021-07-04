Украина — Англия: результат матча чемпионата Европы, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборная Украины проиграла Англии на Евро-2020. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась крупной победой англичан со счётом 4:0.



На 4-й минуте вингер сборной Англии Рахим Стерлинг прошёл по левому флангу, сместился в центр и отдал точную передачу на Гарри Кейна, который подошёл к воротам и отправил мяч в сетку.



Сразу после перерыва Англия получила право на опасный стандарт. Люк Шоу подал в штрафную, где Гарри Магуайр головой переправил мяч в ворота. Ещё спустя четыре минуты Кейн оформил дубль, ассистировал ему снова Шоу. На 63-й минуте после подачи с углового забил Джордан Хендерсон — 4:0, Мэйсон Маунт выполнил голевой пас.



Ставки на победу сборной Англии принимались с коэффициентом 1.58: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1580 рублей. Успех Украины оценивался в 8.20, ничья — в 4.20.



На тотал больше 2.5 мяча давали 2.30, на тотал больше 3.5 гола — 4.35, на гол в каждом тайме — 1.90. Победа англичан с форой (-2.5) шла за 5.50, а с форой (-3.5) — за 13.60. Проход Англии оценивался в 1.27, а точный счёт 4:0 — в 25.0.