Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Евро-2020: полуфинальные пары, даты матчей 1/2 финала, кто с кем сыграет

Евро-2020: полуфинальные пары, даты матчей 1/2 финала, кто с кем сыграет
Аудио-версия:
Комментарии

Определились четыре сборные, которые продолжат борьбу на чемпионате Европы по футболу.

В первый игровой день 1/4 финала Евро сборная Испании одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1), а сборная Италии переиграла национальную команду Бельгии (2:1). Во второй день четвертьфиналов национальная команда Дании обыграла Чехию (2:1), а сборная Англии уверенно взяла верх над Украиной (4:0).

Таким образом, стало известно расписание полуфинальных матчей Евро-2020:

Первый матч 1/2 финала континентального первенства Италия — Испания пройдёт 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Вторая полуфинальная встреча Дания — Англия состоится 7 июля и также пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021