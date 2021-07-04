Чемпионат Европы по футболу: кто вышел в полуфинал, когда матчи, пары 1/2 финала Евро-2020

Определились четыре сборные, которые продолжат борьбу на чемпионате Европы по футболу.



В первый игровой день 1/4 финала Евро сборная Испании одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1), а сборная Италии переиграла национальную команду Бельгии (2:1). Во второй день четвертьфиналов национальная команда Дании обыграла Чехию (2:1), а сборная Англии уверенно взяла верх над Украиной (4:0).



Таким образом, стало известно расписание полуфинальных матчей Евро-2020:



Первый матч 1/2 финала континентального первенства Италия – Испания пройдёт 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).



Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Вторая полуфинальная встреча Дания – Англия состоится 7 июля и также пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.