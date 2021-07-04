Чемпионат Европы по футболу: кто вышел в полуфинал, когда матчи, пары 1/2 финала Евро-2020

Определились четыре сборные, которые продолжат борьбу на чемпионате Европы по футболу.
В первый игровой день 1/4 финала Евро сборная Испании одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1), а сборная Италии переиграла национальную команду Бельгии (2:1). Во второй день четвертьфиналов национальная команда Дании обыграла Чехию (2:1), а сборная Англии уверенно взяла верх над Украиной (4:0).
Таким образом, стало известно расписание полуфинальных матчей Евро-2020:
Первый матч 1/2 финала континентального первенства Италия – Испания пройдёт 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Вторая полуфинальная встреча Дания – Англия состоится 7 июля и также пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 4 июля 2021
-
08:12
-
08:06
-
07:30
-
07:17
-
00:05
-
00:00
- 3 июля 2021
-
23:04
-
22:48
-
21:00
-
20:30
-
19:45
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
12:12
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:45
-
09:40