Аргентина — Эквадор: результат матча Кубка Америки, кто победил, как сыграл Месси

В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялась встреча 1/4 финала между сборными Аргентины и Эквадора, которая завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:0.
Счёт был открыт на 40-й минуте аргентинским полузащитником Родриго Де Паулем, а результативную передачу на свой счёт записал Лионель Месси. На 84-й минуте отличился форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, голевая передача вновь на счету Месси. Уже в добавленное время отличиться удалось и самому Лионелю.
Ставки на победу сборной Аргентины принимались с коэффициентом 1.63: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1630 рублей. Ничья оценивалась в 4.11, успех Эквадора — в 8.50.
Тотал больше 2.5 гола шёл за 2.23, «обе забьют — нет» — за 1.72, гол в каждом тайме — за 1.90. На победу Аргентины с форой (-1.5) давали 2.86, а с форой (-2.5) — 6.00. Проход аргентинцев оценивался в 1.30, точный счёт 3:0 — в 12.0.
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