Эксперты назвали фаворита чемпионата Европы перед 1/2 финала

На чемпионате Европы по футболу определились имена полуфиналистов. Борьбу за трофей продолжат сборные Италии, Испании, Англии и Дании.
Букмекеры считают фаворитом сборную Англии. Ставки на победу подопечных Гарета Саутгейта принимаются с коэффициентом 2.50. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2500 рублей.
Ниже оценены шансы сборных Италии (3.25) и Испании (3.80). Аутсайдером считается Дания, на которую можно поставить за 10.0.
Первый матч 1/2 финала континентального первенства Италия – Испания пройдёт 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Вторая полуфинальная встреча Дания – Англия состоится 7 июля и также пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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