Эксперты оценили шансы Месси выиграть Кубок Америки-2021 со сборной Аргентины
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После завершения заключительной встречи 1/4 финала Кубка Америки – 2021 между сборными Аргентины и Эквадора (3:0) стали известны все полуфиналисты турнира.
Так, в полуфинале встретятся Бразилия – Перу и Аргентина – Колумбия. Турнир проходит в Бразилии.
Букмекеры считают фаворитом Кубка Америки сборную Бразилии. Поставить на «селесао» предлагается с коэффициентом 1.80 (52% вероятности). В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1800 рублей.
Следом идёт сборная Аргентины, ставки на неё принимаются за 2.75 (около 34% вероятности). Ниже оценены шансы сборной Перу (9.00, 10%).
Аутсайдером аналитики считают сборную Колумбии. Коэффициент на победу колумбийцев составляет 20.0 (4%).
Полуфиналы Кубка Америки состоятся 6 и 7 июля.
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