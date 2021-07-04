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Италия — Испания: прогноз Александра Вишневского на полуфинал Евро-2020

Италия — Испания: прогноз Александра Вишневского на полуфинал Евро-2020
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Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Италия – Испания.

Ставка: проход Италии за 1.78.

«Италия против Испании в первом полуфинале чемпионата Европы на стадионе «Уэмбли».

Это классическое противостояние, никакие другие две сборные не играли между собой так часто, как Испания и Италия. Очень долгие годы это была борьба в одни ворота – Испания постоянно проигрывала Италии. Целые поколения испанских футболистов и болельщиков выросли в страхе перед встречей со сборной Италии. Всё нарушилось в 2008 году, когда команда Луиса Арагонеса победила итальянцев в четвертьфинале чемпионата Европы.

После этого Испания вздохнула с облегчением, после чего выиграла титул. Спустя четыре года на чемпионате Европы опять эти команды сошлись дважды – сначала в группе, а потом в финале. В финале Испания вынесла Италию 4:0.

Сейчас опять эти команды встретятся друг с другом. Конечно, вы ждёте, что я поставлю на Испанию? А я вас обману и поставлю на Италию, которая на этом турнире выглядит солиднее, более голодной до успехов командой. У Испании есть свои козыри – сильная полузащита, Бускетс проводит великолепный турнир, рядом с ним расцвёл Педри, который в свои столь юные годы проводит просто блестящий турнир.

Но в остальном что линия атаки, что линия обороны, что фигура вратаря выглядят слабее Италии. Поэтому рискну поставить на проход сборной Италии, потому что я обнаружил на него довольно высокий коэффициент – 1.78. Я ожидал, что сборная Италии будет более очевидным фаворитом по букмекерской линии.

Вполне возможно, что дело дойдёт до серии пенальти, а для испанцев это настоящий бич. Они не забили пять подряд 11-метровых в рамках основного времени матчей. В серии послематчевых пенальти со Швейцарией они выиграли, но там тоже были промахи. Думаю, что Италия выйдет в следующий этап".

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