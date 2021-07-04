Италия — Испания: прогноз Владислава Батурина на матч 1/2 финала чемпионата Европы

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч полуфинала Евро-2020 Италия — Испания.
Ставка: проход Италии за 1.78.
«После двух ничьих в матчах со шведами (0:0) и поляками (1:1), испанцы разгромили словаков (5:0). В 1/8 финала команда Луиса Энрике вновь смогла отгрузить сопернику пятёрочку, но и пропустила от хорватов трёшку, победа к Испании пришла в дополнительное время. В 1/4 финала «Красная фурия» столкнулась с ожесточённым сопротивлением со стороны сборной Швейцарии (1:1), и судьба матча решалась в серии одиннадцатиметровых, в которой преуспели испанские футболисты.
Если в 1/4 финала итальянцы показали отличную игру, то испанцы заслужили в свой адрес немало критики и потратили больше физических сил. Сборная Италии продолжает фантастическую беспроигрышную серию, которая длится уже на протяжении 32 встреч, разница мячей за этот период тоже впечатляет (85:10). Интересно, что мировой рекорд принадлежит сборной Испании, её серия длилась 35 игр. В последних трёх личных встречах у команд равенство результатов.
Сборная Италии на турнире выглядит очень прилично, она демонстрирует сыгранность, физическую готовность, тактическое разнообразие, гибкость и сбалансированность в линиях и, конечно, высокое индивидуальное мастерство. Сборная Испании больше на Евро подвержена игровым перепадам, она, как обновляемая команда, пока выстроена похуже, чем Италия, и больше зависит от своего настроения. Конечно, испанцы обладают достойным игровым ансамблем, у них много классных исполнителей, но итальянская команда, как конструкция, выглядит крепче и лучше управляема своим тренером.
Если «Красная фурия» сумеет показать максимум своих текущих возможностей, то она будет иметь шанс прорваться в финал, но, на мой взгляд, Италия, как более сбалансированная команда, отвыкшая проигрывать, почувствовавшая, что она способна на большой успех на Евро, не пустит в финал соперника».
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