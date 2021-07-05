Карен Хачанов — Себастьян Корда: прогноз Анны Чакветадзе на матч 4-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Карен Хачанов — Себастьян Корда в 4-м круге Уимблдона-2021.



Ставка: победа Хачанова за 2.06.



«Карен Хачанов проверит на прочность Корду, но не Петера, а Себастьяна, в котором очень многие говорят в последнее время.



Но я хочу отметить, что в последнем матче Хачанов блестяще сыграл, сам не ошибался, отлично действовал на задней линии. Очень точно подавал, хорошо играл на передней линии. Если он сможет перенести такую игру на следующий матч, то должен выигрывать.



Хачанову нужно пользоваться сеткой. Циципаса выбили. Тиафо занял его место, а Хачанов потом отправил домой американца. Сетка неплохая, и Хачанову надо пользоваться своим шансом. Он действительно медленно начал. Многие начали списывать его со счетов, но в последнем матче он показал, что готов бороться.



Хачанов может показывать качественный теннис. Его не стоит списывать со счетов. Думаю, что он продолжит играть в хорошем настроении и выиграет у Корды», — сказала Чакветадзе.