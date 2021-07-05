Маттео Берреттини — Илья Ивашко: прогноз Анны Чакветадзе на матч Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Маттео Берреттини — Илья Ивашко в 4-м круге Уимблдона-2021.



Ставка: ТМ 36.5 за 1.82.



«Маттео Берреттини после того, как в стартовом раунде отдал сет Гидо Пелье, идёт без потерь. В трёх сетах он обыграл прогрессирующего голландца с очень сложной фамилией и Аляжа Бедене. Не думаю, что у него должны возникнуть какие-то проблемы в четвёртом круге.



Для Ильи Ивашко 1/8 финала Уимблдона — это громадный успех. Заслуженно он прорвался, хороший сезон проводит. Обыграл Шарди и Томпсона. В общем, сделал всё, что мог. Не верю, что белорусскому теннисисту удастся создать проблемы для Берреттини.



Итальянец на траве очень хорош. Много очков он выигрывает только за счёт подачи. Он может подавать за 220 км/ч. Но и в розыгрышах всё у Маттео в порядке — не зря же он стоит в топ-10 рейтинга. Сейчас он в числе претендентов на победу практически на любом турнире. На «Ролан Гаррос» дал бой Джоковичу. На траве, думаю, никто не горит желанием с ним встречаться. Он только что выиграл титул в «Квинс Клаб».



На мой взгляд, Берреттини без особых приключений пройдёт в четвертьфинал. В этом матче будет сыграно меньше 36.5 геймов», — сказала Чакветадзе.