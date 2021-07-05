Бразилия — Перу: прогноз Игоря Кытманова на матч 1/2 финала Кубка Америки

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки Бразилия — Перу.



Ставка: победа Бразиии с форой (-1.5) за 1.84.



«Бразилия провела очень непростой матч с Чили в 1/4 финала, но там было удаление Габриэля Жезуса, который, конечно, подвёл свою команду. Но даже в таком варианте бразильцы довольно уверенно довели дело до победы, не позволив чилийцам забить, не позволив чилийцам создавать опасные моменты у своих ворот.



Команда Тито выиграла в своём классическом стиле, забив и не пропустив. Бразильцы великолепно выглядят на Кубке Америки. Перу — это очень удобная команда для Бразилии. Можно вспомнить поражение от перуанцев в 2016 году на Кубке Америки, но всё-таки это было уже довольно давно в США.



Что касается нынешних раскладов, то это бразильцы уже крупно обыгрывали перуанцев на этом турнире. Исторически перуанцы очень слабо играют против команды Бразилии. Команда Тито, наверное, не самая результативная Бразилия за всю историю. В среднем получается забивать чуть более двух голов за матч, но при этом практически не пропускает и у бразильцев стабильный состав. Я думаю, что в этой игре у них не возникнет проблем и Бразилия выиграет уверенно. Если никаких проблем, как в прошлом матче, не возникнет, как удаление Габриэля Жезуса. Я думаю, что бразильцы спокойно могут пробивать фору -1,5 и уверенно двигаться к финалу Кубка Америки, где их будет поджидать Колумбия и Аргентина. В любом случае мы увидим Бразилию в финале и не нужно будет пробивать 11-метровые, то есть Бразилия справится весьма уверенно», — сказал Кытманов.