Роджер Федерер — Лоренцо Сонего: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/8 финала Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Роджер Федерер — Лоренцо Сонего в 4-м круге Уимблдона-2021.
Ставка: ТМ 38.5 за 1.95.
«Роджер Федерер постепенно разыгрывается и становится всё более опасным. В третьем круге он переиграл Кэмерона Норри. Британец взял сет, но это всё, что ему удалось. В остальных трёх партиях он позволял Федереру делать брейки. Роджер почувствовал уверенность, стал точнее, количество простых ошибок уменьшилось.
Лоренцо Сонего здорово спрогрессировал за последний год. И он уже показал, что может на любом покрытии добиваться неплохих результатов. Но всё-таки грунт или даже хард ему гораздо ближе, чем трава. На этом Уимблдоне ему повезло пройти так далеко, сетка получилась очень удобной. Соуза, Галан, Дакворт — просто сетка мечты. А здесь Роджер Федерер. Одно имя будет сильно давить на итальянца. Плюс его игра пока не очень подходит под травяное покрытие. Он должен идеально подавать, чтобы держаться в матче.
Я всё-таки думаю, что здесь у Федерера проблем не возникнет. Он выиграет. И будет в матче меньше 38.5 гейма», — сказала Чакветадзе.
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