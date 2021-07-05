Карен Хачанов — Себастьян Корда: ставка Надежды Петровой на встречу Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Уимблдона Карен Хачанов — Себастьян Корда.



Ставка: победа Хачанова за 1.90.



«Сразу три российских теннисиста пробились в 1/8 финала Уимблдона. Первым выйдет на корт Карен Хачанов, в соперниках у которого молодое американское дарование Себастьян Корда (50-я ракетка мира).



Не ожидала, что Карен сумеет так далеко пройти по турнирной сетке. На двух травяных турнирах перед Уимблдоном он выиграл только один матч. Да и в целом по сезону нечасто радовал своей игрой. Но в Лондоне Хачанов от матча к матчу прибавляет. Победа над Тиафо в трёх сетах чётко обозначила нынешний потенциал Карена. Чётко по брейку в каждом сете — и ничего лишнего. Американец, переигравший в первом круге Циципаса, не имел даже за матч ни одного брейк-пойнта.



У Себастьяна Корды не было практически никакого опыта выступлений на траве до этого года. Но парень опробовал свои силы в Галле (четвертьфинал) и успешно прошёл три круга в Лондоне. Причём дважды справился с очень непростыми и умеющими играть на траве соперниками – де Минором и Эвансом.



Явно не будет лёгкой прогулки у Карена. Но последняя уверенная игра против Тиафо даёт основание поверить в нашего теннисиста», — сказала Петрова.