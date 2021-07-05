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Каролина Плишкова — Людмила Самсонова: прогноз Анны Чакветадзе на игру Уимблдона-2021

Каролина Плишкова — Людмила Самсонова: прогноз Анны Чакветадзе на игру Уимблдона-2021
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Каролина ПлишковаЛюдмила Самсонова в 4-м круге Уимблдона-2021.

Ставка: победа Самсоновой за 1.97.

«Людмила Самсонова стала открытием этого травяного сезона. И турнир успела выиграть, пройдя очень классных соперниц, и здесь уже в четвёртом круге. Это главное достижение в её карьере пока что. Причём точно нельзя сказать, что у неё простая сетка на Уимблдоне. Пройдены Слоан Стивенс, Джессика Пегула, Кайя Канепи. Ни про одну из соперниц нельзя сказать, что она была проходной.

Сейчас у Самсоновой новое испытание — Каролина Плишкова. С одной стороны, чешка именно на траве показала первые хорошие результаты. Казалось, для её игры трава подходит, она обладает классной подачей. Но дальше 1/8 финала она ни разу на Уимблдоне не проходила. Правда, сейчас неплохо выглядит Каролина — всех соперниц прошла в двух сетах.

Тем не менее я поставлю на Самсонову. Она сейчас на кураже, поймала свою игру. И видно, что это травяной игрок. Она хорошо чувствует это покрытие, чувствует, как нужно подходить к мячу, с какой силой бить по мячу. Все у неё складывается хорошо. И если сразу она сумеет войти в ритм, то Плишкова может рассыпаться. С ней такое не раз случалось. Но даже если сразу не пойдёт, то это не страшно. В финале в Берлине Самсонова проиграла первый сет Бенчич 1:6, но всё равно победила», — сказала Чакветадзе.

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