Мартон Фучович — Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на игру 1/8 финала Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Уимблдона Мартон Фучович — Андрей Рублёв.



Ставка: ТБ 36.5 за 2.10.



«Андрей Рублёв и Мартон Фучович уже вдоль и поперек изучили манеру игры друг друга. Так получилось, что до этого года они трижды играли между собой. А в 2021 году провели ещё три поединка. Причём в нынешнем году Андрей выиграл все матчи и не позволил Мартону взять даже сет.



Однако такая статистика не должна сильно вводить в заблуждение и ещё до матча считать Рублёва победителем. Во-первых, сам Андрей много позволял в первых кругах тем же Дельбонису и Фоньини. Во-вторых, Фучович явно будет настроен наконец-то прервать череду неудачных матчей. Тем более на траве венгр не так уж плох. Победы над Синнером и Шварцманом вовсе не случайны.



Думаю, победителем матча всё же будет российский теннисист. Но в трёх сетах переиграть Фучовича не получится. Ожидаю, будет в чём-то похожий сценарий, как в матче с Фоньини, когда Андрей в первых сетах входил в игру, разыгрывался, чем воспользовался соперник», — сказала Петрова.