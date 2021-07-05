Хуберт Хуркач — Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на встречу 4-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Хуберт Хуркач — Даниил Медведев в 4-м круге Уимблдона-2021.



Ставка: ТБ 35.5 за 1.92.



«Даниил Медведев впервые в карьере выиграл матч, уступая 0:2 по сетам. Марин Чилич неожиданно дал настоящий бой второй ракетке мира. Все знали, что хорват на траве хорош, но после травм качественного тенниса он не демонстрировал. Здесь его хватило на два отличных сета, а потом Медведев инициативу перехватил, перестал ошибаться. Сказалась разница в физической готовности. В то же время Чилич показал для следующих соперников Медведева, как с ним нужно играть, чтобы претендовать на победу.



Теперь против россиянина сыграет Хуберт Хуркач, который пока не отдал ни сета на этом турнире. Очень здорово поляк движется по сетке. Мне казалось, что в третьем круге Саша Бублик поборется с Хуркачем, но тот выиграл с огромным запасом, легко делал брейки, а на своей подаче шансов не давал. И можно сказать, что Хуркач по стилю схож с Чиличем. Тоже отличная подача, прекрасный форхенд, к сетке может при случае сходить. То есть поляк будет создавать давление на Медведева. Даниилу надо весь матч держать концентрацию, чтобы держать Хуркача в напряжении. Нельзя дать свободу поляку, иначе его тяжело будет остановить.



И всё-таки мне кажется, этот матч в трёх сетах не завершится. Хорошими подачами обладают теннисисты, борьба должна быть. Предположу, что будет сыграно больше 35.5 гейма», — сказала Чакветадзе.