Хуберт Хуркач — Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на матч 4-го круга Уимблдона-2021

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Уимблдона Хуберт Гуркач — Даниил Медведев.



Ставка: ТБ 33 за 1.71.



«Последним из российских теннисистов 5 июля в 1/8 финала Уимблдона сыграет Даниил Медведев. Соперником нашего теннисиста стал поляк Хуберт Хуркач. Опасный и непредсказуемый парень. Может «выстрелить» в любой момент. Достаточно вспомнить титул в Майами в этом году.



Хуберт высокий, обладает мощной подачей, но это не типичный «подаван». Парень способен неплохо держать мяч на задней линии. А тут еще и сильная подача — за три круга на Уимблдоне никто так и не сделал брейк в играх с поляком.



Медведев будет играть на высоком эмоциональном подъеме. Всё же нечасто удается отыгрываться с 0-2 по сетам. Именно такую волевую победу добыл Даня в третьем круге в игре с Чиличем. Для россиянина такой отыгрыш с 0-2 по сетам стал первым в карьере. Вместе с тем неудачный старт поединка, когда не летела подача, когда мешали эмоции, не вселяет большого оптимизма, что с Хуркачем удастся расправиться без проблем и без отданных сетов. Помним, что и в первом круге против в чем-то схожего Штруффа был отданный сет. Проблема потери концентрации в пятисетовом формате никуда не пропала у Даниила.



Думаю, Медведеву вполне по силам пройти в четвертьфинал Уимблдона. Но для ставки на матч всё же выберу вариант с тоталом больше сыгранных геймов. Брать подачу Хуберта будет очень непросто», — сказала Петрова.