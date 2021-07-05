Арина Соболенко — Елена Рыбакина: прогноз Ильи Родина на встречу Уимблдона 5 июля

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на 1/8 финала Уимблдона Арина Соболенко — Елена Рыбакина.



Ставка: ТБ 21 за 1.66.



«Безумие понедельника по играм на Уимблдоне начнут Арина и Елена! Суперматч, в котором можно сыграть с андердогом. Сравнивая статистический багаж, полученный от проведённых девушками матчей на Уимблдоне на первой неделе, понимаешь, что Елена-то играет интереснее. Меньше делает двойных, больше эйсов, лучше подаёт, лучше держит подачу, лучше баланс между виннерсами и невынужденными.



С другой стороны, у Арины есть явное преимущество на приёме перед Рыбакиной. Особенно удивляет цифра приёма на первой подаче! Однако кто были соперницами Соболенко? Никулеску, Буллер и Осорио, которые не обладают убийственной подачей! Вот Арина и позволяла себе лупить уже с первого мяча! На мой взгляд, будет крайне интересная игра, не исключаю три сета, как это было у них ранее, и Рыбакина здесь явно не андердог», — сказал Родин.