Андрей Рублёв — Мартон Фучович: прогноз Павла Кириченко на матч 4-го круга Уимблдона

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч четвёртого круга Уимблдона между Андреем Рублёвым и Мартоном Фучовичем.



Ставка: индивидуальный тотал Фучовича меньше 4.5 гейма в 3-м сете за 1.77.



«В марте этого года теннисных болельщиков веселила картина, когда этих двух игроков раз за разом сводили сетки турниров. Об этом шутили и сами теннисисты, особенно венгр, которому надоело вылетать с турниров после встреч с Рублёвым. Россиянин выиграл у Фучовича три матча подряд в марте, ни отдав ни сета.



Теперь эти игроки сыграют за право пройти в четвертьфинал старейшего теннисного турнира. Травяное покрытие в данном случае (ранее в этом году трижды играли на харде) на расстановку сил заметных изменений не накладывает. В предыдущих личных встречах очевидна тенденция, что чем дальше, тем Фучовичу было сложнее. В первых сетах Мартон выигрывал больше геймов, чем во вторых.



Ближе к концу матчей либо Рублёв был более вынослив, либо Фучович уже отчасти заканчивал бороться. Так или иначе, считаю логичным выбором ставки здесь взять уверенную победу Рублёва в более поздней партии — букмекер предлагает линию вплоть до третьей. Меньше 4.5 гейма у Фучовича в третьем сете — мой выбор ставки на этот матч», — сказал Кириченко.