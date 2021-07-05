Андрей Рублёв — Мартон Фучович: прогноз Павла Кириченко на матч 4-го круга Уимблдона

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч четвёртого круга Уимблдона между Андреем Рублёвым и Мартоном Фучовичем.
Ставка: индивидуальный тотал Фучовича меньше 4.5 гейма в 3-м сете за 1.77.
«В марте этого года теннисных болельщиков веселила картина, когда этих двух игроков раз за разом сводили сетки турниров. Об этом шутили и сами теннисисты, особенно венгр, которому надоело вылетать с турниров после встреч с Рублёвым. Россиянин выиграл у Фучовича три матча подряд в марте, ни отдав ни сета.
Теперь эти игроки сыграют за право пройти в четвертьфинал старейшего теннисного турнира. Травяное покрытие в данном случае (ранее в этом году трижды играли на харде) на расстановку сил заметных изменений не накладывает. В предыдущих личных встречах очевидна тенденция, что чем дальше, тем Фучовичу было сложнее. В первых сетах Мартон выигрывал больше геймов, чем во вторых.
Ближе к концу матчей либо Рублёв был более вынослив, либо Фучович уже отчасти заканчивал бороться. Так или иначе, считаю логичным выбором ставки здесь взять уверенную победу Рублёва в более поздней партии — букмекер предлагает линию вплоть до третьей. Меньше 4.5 гейма у Фучовича в третьем сете — мой выбор ставки на этот матч», — сказал Кириченко.
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