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Новак Джокович — Кристиан Гарин: прогноз Анны Чакветадзе на игру Уимблдона 5 июля

Новак Джокович — Кристиан Гарин: прогноз Анны Чакветадзе на игру Уимблдона 5 июля
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Кристиан Гарин в 4-м круге Уимблдона-2021.

Ставка: ТМ 28.5 за 1.76.

«Чилийцу, конечно, невероятно повезло с сеткой на этом турнире. Он грунтовый игрок, ни разу первый раунд не проходил на Уимблдоне, хотя неплохо выступал в квалификации. Но сейчас такая сетка досталась, что Гарин обязан был добираться до 4-го круга. Сапата-Миральес, Полманс и Мартинес-Портеро были оппонентами южноамериканца. На этом сказка Гарина должна заканчиваться.

Новак Джокович пока раскачивается. Всё-таки «Ролан Гаррос» отнял много сил, эмоций. Помните, что было в прошлый раз на Уимблдоне после победы Новака в Париже? Он проиграл в третьем круге Куэрри, а потом долго приходил в себя. Поэтому, может быть, сейчас Новак пока не очень ярок, соперникам удаётся навязывать ему борьбу. Дрэйпер сет взял, Кудла прилично отыграл. Но к матчу с Гарином серб уже должен набрать нужную форму, впереди самые важные встречи.

Думаю, Новак здесь одержит победу, а в матче будет сыграно меньше 28.5 гейма», — сказала Чакветадзе.

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