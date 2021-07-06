Бразилия — Перу: результат матча Кубка Америки, как сыграли, какой счёт, кто победил
Поделиться
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» состоялась первая полуфинальная встреча Кубка Америки – 2021, в которой сборная Бразилии принимала сборную Перу. Встреча завершилась победой хозяев поля с минимальным счётом – 1:0.
Единственный забитый мяч в этой игре состоялся на 35-й минуте – отличиться удалось Лукасу Пакета, а результативная передача на счету Неймара.
Ставки на победу сборной Бразилии принимались с коэффициентом 1.24: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1240 рублей. Успех Перу оценивался в 17.0, а ничья — в 7.20.
На тотал меньше 2.5 гола давали 2.31, на тотал меньше 1.5 гола — 4.80. «Обе забьют — нет» шёл за 1.59, проход Бразилии — за 1.11, точный счёт 1:0 — за 6.80.
Комментарии
- 6 июля 2021
-
08:35
-
08:30
- 5 июля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 4 июля 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:37
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:12
-
08:06
-
07:30
-
07:17
-
00:05
-
00:00
- 3 июля 2021
-
23:04
-
22:48
Партнерский контент