Бразилия — Перу: результат матча Кубка Америки, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» состоялась первая полуфинальная встреча Кубка Америки – 2021, в которой сборная Бразилии принимала сборную Перу. Встреча завершилась победой хозяев поля с минимальным счётом – 1:0.



Единственный забитый мяч в этой игре состоялся на 35-й минуте – отличиться удалось Лукасу Пакета, а результативная передача на счету Неймара.

Ставки на победу сборной Бразилии принимались с коэффициентом 1.24: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1240 рублей. Успех Перу оценивался в 17.0, а ничья — в 7.20.

На тотал меньше 2.5 гола давали 2.31, на тотал меньше 1.5 гола — 4.80. «Обе забьют — нет» шёл за 1.59, проход Бразилии — за 1.11, точный счёт 1:0 — за 6.80.