«Монреаль» — «Тампа»: результат 4-го матча серии, кто победил, как сыграли, какой счёт

В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии до 1-3.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (2) и Александр Романов. Для Романова это третий матч в плей-офф и первый в финале Кубка Стэнли. Также россиянин набрал первое очко в плей-офф. За 12.16 на площадке Романов один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «0».



За «Лайтнинг» голы забили Баркли Гудроу и Патрик Марун. Российский форвард Никита Кучеров за 24.39 на льду четыре раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «0». Голкипер Андрей Василевский совершил 18 сейвов при 21 броске. Защитник Михаил Сергачёв за 20.17 на площадке трижды бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 4.40: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4400 рублей. Успех «Монреаля» оценивался в 3.24, успех «Тампы» — в 2.13.

Тотал меньше 5.5 шайбы шёл за 1.70, тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.37. На итоговый успех «Канадиенс» давали 2.50, на точный счёт 2:2 в основное время — 9.50.