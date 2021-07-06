Италия – Испания: прогноз Константина Генича на матч 1/2 финала Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Италия – Испания в 1/2 финала Евро-2020.



Ставка: проход Италии за 1.78.



«Всего три матча остается сыграть на чемпионате Европы. Италия – Испания начнут первыми на «Уэмбли» в полуфинале.



Это классика европейского футбола, практически на каждом большом турнире эти команды встречаются друг с другом. Очень хорошо помню их матч в 2016 году, когда при Антони Конте итальянцы выиграли 2:0 без всяких вариантов. Но также я помню и матч 2012 года, когда Испания в киевском финале дернула Италию 4:0, показав самый лучший и цельный футбол за последние 15 лет.



Италия потеряла Спинаццолу – это большая потеря. Спинаццола – это скорость, агрессия. Очень здорово они на фланге с Инсинье доставляли неприятности своим соперникам. Но его как-то Манчини постарается заменить. Италия воодушевлена успехами национальной сборной – уже 32 матча команда не проигрывает. Обыграть Бельгию – это статусно, почетно и очень важно.



Про испанцев много не скажу – вы сами все прекрасно видели. Испания в матче с Хорватией и Словакией – это одна команда, а со Швейцарией, когда им не дали разбежаться, они практически ничего до дополнительного времени создать не смогли.



Испания лучше контролирует мяч, но она медленнее, чем нынешняя Италия. Италия уже играла на «Уэмбли», поэтому она лучше адаптирована к этому стадиону. Очень сложный матч для прогноза… Пожалуй, несмотря на все свои симпатии к Испании, предположу, что в финал выйдет Италия. Мой прогноз – проход Италии за 1,78. Мне кажется, что полуфинал для этой сборной Испании – это потолок. Если они пройдут дальше, то я сильно удивлюсь», — сказал Генич.