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Италия – Испания: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2020

Италия – Испания: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2020
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Италия – Испания.

Ставка: проход Италии за 1.78.

«Мне кажется, что Италия более интересная команда, она быстрее, цельнее, разнообразнее. Практически во всех компонентах она чуть-чуть превосходит испанцев. Думаю, что игра будет носить достаточно осторожный характер – испанцы больше будут владеть мячом, а итальянцы сделают упор на контратаки. Думаю, что в этом будет исходить от них главная опасность. Понимая это, испанцы не будут атаковать большими силами, будут с умом и достаточно осторожно контролировать мяч.

Отсутствие Спинаццолы – это потеря. Он хорош в отборе, опасен в подключениях. Наверное, Эмерсон будет играть вместо него. Получится, что на одном фланге будут играть два игроки «Челси» — Эмерсон у итальянцев и Аспиликуэта у испанцев.

Игра будет достаточно осторожной, не думаю, что будет много забитых мячей. Мне не нравится, как Испания выглядит после потери мяча. Думаю, что раз-другой итальянцы подловят испанцев на этом и, скорее всего, отличатся.

Если говорить о ставках, то думаю, что дальше пройдет Италия, Италия не проиграет при тотале меньше 3,5. Я бы также рискнул поставить на то, что в основное время будет ничья», — сказал Петросьян.

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