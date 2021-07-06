Италия – Испания: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Италия – Испания.



Ставка: проход Италии за 1.78.



«Мне кажется, что Италия более интересная команда, она быстрее, цельнее, разнообразнее. Практически во всех компонентах она чуть-чуть превосходит испанцев. Думаю, что игра будет носить достаточно осторожный характер – испанцы больше будут владеть мячом, а итальянцы сделают упор на контратаки. Думаю, что в этом будет исходить от них главная опасность. Понимая это, испанцы не будут атаковать большими силами, будут с умом и достаточно осторожно контролировать мяч.



Отсутствие Спинаццолы – это потеря. Он хорош в отборе, опасен в подключениях. Наверное, Эмерсон будет играть вместо него. Получится, что на одном фланге будут играть два игроки «Челси» — Эмерсон у итальянцев и Аспиликуэта у испанцев.



Игра будет достаточно осторожной, не думаю, что будет много забитых мячей. Мне не нравится, как Испания выглядит после потери мяча. Думаю, что раз-другой итальянцы подловят испанцев на этом и, скорее всего, отличатся.



Если говорить о ставках, то думаю, что дальше пройдет Италия, Италия не проиграет при тотале меньше 3,5. Я бы также рискнул поставить на то, что в основное время будет ничья», — сказал Петросьян.