Италия – Испания: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Италия – Испания.
Ставка: проход Италии за 1.78.
«Мне кажется, что Италия более интересная команда, она быстрее, цельнее, разнообразнее. Практически во всех компонентах она чуть-чуть превосходит испанцев. Думаю, что игра будет носить достаточно осторожный характер – испанцы больше будут владеть мячом, а итальянцы сделают упор на контратаки. Думаю, что в этом будет исходить от них главная опасность. Понимая это, испанцы не будут атаковать большими силами, будут с умом и достаточно осторожно контролировать мяч.
Отсутствие Спинаццолы – это потеря. Он хорош в отборе, опасен в подключениях. Наверное, Эмерсон будет играть вместо него. Получится, что на одном фланге будут играть два игроки «Челси» — Эмерсон у итальянцев и Аспиликуэта у испанцев.
Игра будет достаточно осторожной, не думаю, что будет много забитых мячей. Мне не нравится, как Испания выглядит после потери мяча. Думаю, что раз-другой итальянцы подловят испанцев на этом и, скорее всего, отличатся.
Если говорить о ставках, то думаю, что дальше пройдет Италия, Италия не проиграет при тотале меньше 3,5. Я бы также рискнул поставить на то, что в основное время будет ничья», — сказал Петросьян.
- 6 июля 2021
-
10:30
-
10:00
-
08:35
-
08:30
- 5 июля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 4 июля 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:37
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:12
-
08:06
-
07:30
-
07:17
-
00:05
-
00:00