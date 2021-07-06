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Италия — Испания: ставка Максима Калиниченко на матч Евро-2020

Италия — Испания: ставка Максима Калиниченко на матч Евро-2020
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Евро-2020 Италия — Испания.

Ставка: победа Италии за 2.54.

«Первый полуфинал чемпионата Европы — 2020 пройдёт в Лондоне, на легендарном «Уэмбли». Свой путь на главную арену Англии сборные прошли немного по-разному. Сборная Испании стартовала неуверенно и неохотно – ничья со Швецией не позволила закрыть вопрос с выходом в плей-офф после первого матча, о чём было много разговоров. Более того, вторая игра поставила вопрос с выходом в плей-офф одного из главных претендентов на победу на Евро-2020. В третьей встрече кто-то нажал на нужную кнопку, и мы увидели «красную фурию» во всей красе.

Сборная Италии провела 12 матчей без пропущенных голов. «Скуадра адзурра» легко прошла групповой этап, но замешкалась в основное время с Австрией на стадии 1/8 финала. Свой первый гол в основное время с октября прошлого года команда пропустила в конце первого тайма четвертьфинала с Бельгией, что не повлияло на общий итог, и Роберто Манчини вывел команду в полуфинал турнира.

Предполагаю, что сегодня команды порадуют футболом наивысшей пробы. Ожидаю атакующего и техничного футбола и отдам предпочтение сборной Италии, которая, по моему мнению, заслужила финал этого первенства», — сказал Калиниченко.

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