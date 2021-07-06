Италия — Испания: прогноз Алексея Андронова на игру 1/2 финала Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Италия — Испания в 1/2 финала Евро-2020.



Ставка: проход Италии за 1.75.



«Полуфинал чемпионата Европы. Италия сыграет против Испании. Знатное латино-романское противостояние с богатой историей. Многие ждали эту пару в полуфинале. Интересно сложился жребий, что в первой паре играют две южные команды, а во второй — две северные. В финале будет противостояние севера и юга.



Италия производит очень сильное впечатление, несмотря на потерю Спинаццолы, ключевого игрока. Роберто Манчини уже показывал, что в его команде далеко не от одного игрока все зависит. Свои обязанности и что надо делать знают все.



Испанская команда все-таки легковесная. Она не очень ярко сыграла против Хорватии, которой просто не хватило сил на 120 минут. Она не смогла обыграть Швейцарию, даже штурмуя все дополнительное время соперника, который играл в меньшинстве. Моменты создавала, но ничего не забила.



В группе испанцы выглядели как-то странно. Возможно, они разгонятся и близость титула и финала заставит их сыграть на полном пару, но мне кажется, что проход Италии здесь выглядит оптимальной ставкой с коэффициентом 1,75.



Да, возможно, не в основное время, возможно, придется бить серию пенальти, но именно итальянцев я вижу в финале», — сказал Андронов.