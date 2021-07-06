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Италия – Испания: прогноз Эльвина Керимова на полуфинальную игру Евро-2020

Италия – Испания: прогноз Эльвина Керимова на полуфинальную игру Евро-2020
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Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Италия – Испания.

Ставка: обе забьют за 1.93.

«Интересная пара, так как встречаются две команды, которые пытаются доминировать, контролировать мяч, диктовать свои условия сопернику. Стараются играть в атакующей манере с высоким процентом точных передач.

При этом они отличаются друг от друга. Италия показывает вертикальный футбол, а Испания разыгрывает свои комбинации до верного. Много передач выполняется в штрафной площадке, в финальной трети поля.

Со стороны кажется, что у Испании не такой зрелищный и яркий футбол. Они создают очень много моментов, но есть проблемы с реализацией. Испания на этом турнире забивает много, но могла бы и больше.

Что касается прогноза на этот матч, то в группе мы видели, что Италия казалась неуязвимой, не пропускала и уверенно играла в обороне, но в плей-офф картина изменилась. Австрийцы начали создавать моменты и даже забили в дополнительное время. Бельгийцы создавали моменты, и если бы не сейв Доннаруммы, то Италия могла и не выиграть тот матч.

Италия в плей-офф пропускает. То же самое касается и Испании по отношению к Италии. Оборона у Испании уязвима, мы это увидели в матче с Хорватией. Были, но в меньшей степени, проблемы и в игре со Швейцарией.

Думаю, что в целом тут можно рассчитывать на голы. Не думаю, что футбол будет суперярким и зрелищным. Слишком высоки ставки — и быстро играть с первых минут никто не будет, но эти команды по-другому играть и не умеют. Они играют в доминирование, в контроль, в атаку, поэтому логично прогнозировать голы.

Мне кажется, что ставка «обе забьют за 1.93» может вполне пройти. Эта ставка кажется мне надёжной», — сказал Керимов.

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