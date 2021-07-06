Италия — Испания: ставка Романа Павлюченко на встречу Евро-2020 6 июля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Европы Италия — Испания.
Ставка: проход Италии за 1.78.
«Сборная Италии встречается с Испанией в полуфинале 6 июля.
Итальянцы оставляют приятное впечатление своей игрой и практически не пропускают достаточно долгое время. На Евро-2020 они уже успели разгромить Швейцарию (3:0) и Турцию (3:0). Были трудовые победы над Уэльсом (1:0) и Австрией (2:1, ДВ), а в четвертьфинале оказалась пройдена Бельгия (2:1).
На мой взгляд, фаворитом в этой паре является Италия. У команды прекрасный баланс между нападением и обороной. Подопечные Роберто Манчини здорово убегают в контратаки, что и стало залогом успеха против бельгийцев. Это и сыграет роль сегодня.
Испанцы, по сути, четыре матча из пяти на этом чемпионате завершили вничью, причем две из них были на старте. Обыграть удалось только Словакию (5:0). Игры плей-офф с Хорватией (5:3, ДВ) и Швейцарией (2:1, П) прошли неплохо, но очень круто играли голкиперы оппонентов и забить не получалось больше.
По моему мнению, у «красной фурии» сильная атака и в этом аспекте она даже лучше, только вот в обороне возникают сложности — пропущено слишком много мячей. Сдержать форвардов «голубой лагуны» будет крайне сложно», — сказал Павлюченко.
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