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Италия — Испания: прогноз Валерия Непомнящего на матч 1/2 финала чемпионата Европы-2020

Италия — Испания: прогноз Валерия Непомнящего на матч 1/2 финала чемпионата Европы-2020
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Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания.

Ставка: победа Италии за 2.53.

«В этом полуфинале для меня фаворитом является Италия. Итальянцы лихо начали, они прошли групповой этап без потерь, потом были сложности в игре 1/8 финала с Австрией, где они всё-таки победили в дополнительное время. В четвертьфинале была обыграна Бельгия со счётом 2:1.

Для меня понятно, что команда Манчини давно нашла свою игру, но очень важно, что у неё есть характер. Италия в сложных ситуациях сохраняет качество игры, понимает, как добиться успеха, и видно, что Манчини очень чётко меняет состав и использует игроков, которые лучше выглядят на данный момент. Игроки, которые выходят на замену и приносят результат, оказываются в стартовом составе на следующую встречу. Такая стабильность состава и то, что резерв усиливает игру по ходу матча — это важный момент, который приносит много пользы на протяжении турнира.

Если говорить про испанцев, то понятно, что у них команда в процессе становления, она определяется со своей философией, с составом — но мне кажется, испанцы не очень хорошо действуют в завершающей стадии атаки. У Испании не очень гладко с реализацией и с самой игрой — когда, например, соперник успевает вернуться назад, а испанцы владеют мячом, то у них практически нет обостряющих передач. Не хватает сейчас в сборной Испании игрока, который мог бы отдавать предпоследний или последний пас. Итальянцы хороши в обороне, поэтому для испанцев это будет очень серьёзная проблема, чтобы вскрыть оборону Италии. Козыри на стороне Италии, так что она должна проходить в финал.

В этой паре, думаю, мы не увидим много забитых мячей, в плане результативности всё будет скудно. Считаю, что итальянцы не отойдут от своей игры и всё-таки победят испанскую сборную в основное время», — сказал Непомнящий.

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