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Италия — Испания: ставка Александра Мостового на игру 1/2 финала Евро-2020

Италия — Испания: ставка Александра Мостового на игру 1/2 финала Евро-2020
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Италия — Испания.

Ставка: ничья за 3.28.

«Сборная Италии только в прошлом матче пропустила в основное время. Серия сухих игр «скуадры адзурры» составила 12 встреч подряд, при этом в 13 играх «лазурная эскадра» одержала победы.

На стадии группового этапа подопечные Роберто Манчини выиграли все три матча, победив Турцию, Швейцарию и Уэльс. Болельщикам пришлось немного понервничать на стадии 1/8 финала, где Австрия дала бой и уступила только в дополнительное время. В четвертьфинале итальянцы переиграли Бельгию.

Испания стартовала неуверенно – никто не ожидал, что будут две ничьи на старте, но разгром Словакии всё поставил на место. В полуфинал команда прошла после дополнительного времени с Хорватией и серии пенальти со Швейцарией.

Не хочется болеть против Испании, но мне кажется, что Италия выглядит помастеровитее. Команда сильна во всех компонентах, но и «красная фурия» мало в чём уступает «лазурной команде». Скорее всего, нас ждёт атакующий футбол, и без забитых мячей не обойдётся.

Я считаю, что в основное время победитель определён не будет. Оставлю соперникам шанс определить лучшего в дополнительное время или в серии пенальти», — сказал Мостовой.

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