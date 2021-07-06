Италия — Испания: ставка Александра Мостового на игру 1/2 финала Евро-2020

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Италия — Испания.



Ставка: ничья за 3.28.



«Сборная Италии только в прошлом матче пропустила в основное время. Серия сухих игр «скуадры адзурры» составила 12 встреч подряд, при этом в 13 играх «лазурная эскадра» одержала победы.



На стадии группового этапа подопечные Роберто Манчини выиграли все три матча, победив Турцию, Швейцарию и Уэльс. Болельщикам пришлось немного понервничать на стадии 1/8 финала, где Австрия дала бой и уступила только в дополнительное время. В четвертьфинале итальянцы переиграли Бельгию.



Испания стартовала неуверенно – никто не ожидал, что будут две ничьи на старте, но разгром Словакии всё поставил на место. В полуфинал команда прошла после дополнительного времени с Хорватией и серии пенальти со Швейцарией.



Не хочется болеть против Испании, но мне кажется, что Италия выглядит помастеровитее. Команда сильна во всех компонентах, но и «красная фурия» мало в чём уступает «лазурной команде». Скорее всего, нас ждёт атакующий футбол, и без забитых мячей не обойдётся.



Я считаю, что в основное время победитель определён не будет. Оставлю соперникам шанс определить лучшего в дополнительное время или в серии пенальти», — сказал Мостовой.