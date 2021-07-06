Италия — Испания: прогноз Александра Ширко на матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу

Известный в прошлом футболист Александр Ширко дал прогноз на матч Евро-2020 Италия — Испания.



Ставка: проход Италии за 1.77.



«На данной стадии в противостоянии таких грандов, наверное, любой исход не будет какой-то большой сенсацией. Обе команды имеют великолепный подбор игроков. Но я всё же своё предпочтение отдам команде Роберто Манчини.



Сборная Италии показывает уверенную и надёжную игру. Пять побед на турнире, четыре из которых в основное время, включая игру с одним из главных предтурнирных фаворитов — Бельгией. Травма Спинаццолы, конечно, серьёзная потеря для итальянской сборной, но думаю, в резерве у Манчини достаточно вариантов для решения этой проблемы. А испанцы на пути к полуфиналу показывают азартную, но «валидольную» игру. Одна победа в группе при двух ничьих и два сумасшедших по напряжению матча в плей-офф, на мой взгляд, так и не дали ответ на вопрос по состоянию «красной фурии» на данном турнире. И насколько хватит им азарта и везения — это большой вопрос.



Думаю, что чётко выстроенная рациональная игра сборной Италии с возможной минимализацией ошибок в обороне и быстрыми контратаками принесёт «скуадра адзурра» итоговый положительный результат», — сказал Ширко.