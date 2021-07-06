Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Италия — Испания: ставка Игоря Семшова на полуфинальный матч Евро-2020

Италия — Испания: ставка Игоря Семшова на полуфинальный матч Евро-2020
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов сделал свою ставку на матч Евро-2020 Италия – Испания.

Ставка: победа Италии за 2.49.

«Матч двух сборных, на которых мало кто делал ставку на нынешнем чемпионате Европы. У испанцев много проблем — смена поколений, плюс постоянные передряги в последнее время. Итальянцы, несмотря на то что в целом успешно играли в отборе, побеждали всех подряд, но в них мало кто верил и мало кто на них ставил. Тем не менее, они добрались до полуфинала.

По ходу чемпионата Европы итальянцы выглядят мощно, выбили сильные команды из турнира, прошли одного из главных фаворитов – сборную Бельгии. Испанцы с трудом проходили дальше, на мой взгляд, они уже слишком далеко прошли, при этом не показывая уверенной игры, которой от них всегда ждут.

В этой паре итальянцы небольшие фавориты, они встречались с более сильными соперниками. Итальянцы показывают более уверенную игру, а потому ставлю на сборную Италии с минимальным счётом 1:0. Забив, они «засушат» игру, отдадут инициативу испанцам, чтобы попытаться поймать их на контратаке. Задача Италии будет просто удержать счёт и выйти в финал. А испанцы своими «перекатами мяча» не смогут ничего противопоставить итальянцам. Выбираю ставку – победа Италии в основное время», — сказал Семшов.

Италия — Испания. Прогноз: Альваро Мората снова рассмешит фанатов и отправится домой Италия — Испания. Прогноз: Альваро Мората снова рассмешит фанатов и отправится домой
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021