Италия — Испания: прогноз Ивана Млечного на игру чемпионата Европы по футболу

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания.



Ставка: Италия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.76.



«Уж точно не так выглядят полуфинальные матчи чемпионата Европы, как мы себе это представляли перед началом этого турнира. Франция, Бельгия, Португалия, Германия уже покинули турнир, и один из полуфиналов, который нам предстоит разобрать, — это матч между сборными Испании и Италии.



Итальянцы показали действительно удивительную игру, абсолютно никто не предполагал, что они заберутся так далеко. Но уверенная игра в групповом этапе с нулём пропущенных мячей заставила смотреть на них совсем по-другому. Дальше была 1/8 с Австрией, где по ходу матча, конечно, были вопросы, но всё же Италия прошла дальше. Ну и после главной проверки в лице сборной Бельгии, которую итальянцы прошли, можно смело заявлять, что они одни из главных фаворитов на трофей в этом году.



Кстати говоря, испанцы тоже набирают неплохой ход, от матча к матчу, но всё же каждый их проход очень, как говорится, на тоненького. И с хорватами прошли лишь в дополнительное время, пропустив аж три мяча в основное, и со Швейцарией повезло с тем, что их соперники решили не забивать три подряд пенальти. Так что, конечно, испанцы молодцы, но Италия выглядит уж большим фаворитом в этой встрече.



Как мне кажется, этот матч будет складываться в не очень быстром сценарии, команды очень хорошо умеют владеть мячом, поэтому нас будет ждать очень много игры в центре поля. Много перепасовок, много переводов и много раскачки соперников, поэтому про феерию голов мы с вами говорить не можем. Но всё же Италия выглядит большим фаворитом в этом матче, поэтому мне очень нравится расклад, при котором сборная Италии не проиграет и итоговый тотал будет меньше 3.5», — сказал Млечный.