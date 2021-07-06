«Финикс» — «Милуоки»: беспроигрышная ставка 2000 рублей к финалу НБА
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Рано утром 7 июля по московскому времени начнётся финальная серия НБА, в которой сыграют «Финикс» и «Милуоки». Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 2000 рублей в Bettery и использовать её на любое событие!
Получить бонус — easy! Выполни два простых шага.
1. Зарегистрируйся в БК Bettery с промокодом BET.
2. Пройди упрощённую идентификацию.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку — 2000 рублей. Выигрывать — easy!
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