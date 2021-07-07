Италия — Испания: обзор матча чемпионата Европы, кто забил, кто вышел в финал Евро

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Италии встречалась с национальной командой Испании. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой сборной Италии в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти).



На 60-й минуте итальянцы убежали в контратаку, которую начал голкипер Джанлуиджи Доннарумма. Далее нападающий Лоренцо Инсинье попытался вывести форварда Чиро Иммобиле к воротам, но тому помешал подкат соперника, а нападающий Федерико Кьеза, подобрав мяч в штрафной, выполнил обводящий удар под дальнюю штангу.



На 80-й минуте форвард сборной Испании Альваро Мората разыграл с полузащитником Дани Ольмо стеночку, далее Мората по центру прорвался в штрафную, откуда закатил мяч в ближний нижний угол ворот. В серии пенальти успешнее оказалась сборная Италии.



Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 3.29: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3290 рублей. Успех Италии оценивался в 2.60, успех Испании — в 3.30.



Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.67, «обе забьют» — за 2.03. На проход сборной Италии давали 1.78, на точный счёт 1:1 по итогам основного времени — 6.50.