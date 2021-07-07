Аргентина — Колумбия: результат матча Кубка Америки, кто победил, как сыграл Месси

В полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Колумбии и вышла в финал турнира. Счёт встречи – 1:1 (3:2 по пенальти).
На 7-й минуте первый гол в составе аргентинцев забил Лаутаро Мартинес. У колумбийцев на 61-й минуте отличился Луис Диас.
В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались аргентинские футболисты, победный пенальти оформил всё тот же Лаутаро Мартинес, а голкипер Дамиан Мартинес справился с ударом колумбийского полузащитника Эдвина Кардоны.
Отметим, в составе колумбийцев свои попытки реализовали Хуан Куадрадо и Мигель Борха, а у аргентинцев кроме Мартинеса забили Лионель Месси и Леандро Паредес.
Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 3.43: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3430 рублей. Успех Аргентины оценивался в 1.92, успех Колумбии — в 5.30.
На тотал меньше 2.5 гола давали 1.57, на «обе забьют» — 2.33, на гол в каждом тайме — 2.00. Проход Аргентины шёл за 1.44, точный счёт 1:1 по итогам основного времени — за 7.00.
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