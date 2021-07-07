Англия — Дания: прогноз Константина Генича на матч 1/2 финала Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Англия — Дания в 1/2 финала Евро-2020.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.94.



«Второй полуфинал — Англия — Дания. Англию все ждали во втором полуфинале. Она бодро прошла всех своих соперников, ни одного мяча не пропустила, а Дания, как сборная Канады по хоккею. Те стартовали с трёх поражений на чемпионате мира, потом выиграли его, так и Дания. Проиграла первые два матча, потеряла Эриксена и потом выиграла три встречи подряд.



Дания показывает себя командой очень обученной, организованной и очень готовой. У Англии пока на этом турнире за исключением Германии ещё не было суперсопротивлений. С немцами пришлось планку своего потенциала поднять до 80%. С Украиной всё очень просто сложилось. В группе что с Чехией, что с Хорватией, было видно, что англичане играют с большим запасом. Плюс для них это будет домашний матч.



Очень хочется, чтобы Англия пропустила, и понять, как она будет отыгрываться. Но не знаю, готова ли Дания с её лихой атакой огорчить Джордана Пикфорда. Понятно, что у букмекеров есть такое понятие, как «догон». Англия уже не пропускает семь матчей подряд. Хочется догнаться и отметить, что Дания забивает в последних матчах и моментов много имеет.



Дании на «Уэмбли» будет очень тяжело, но забить она вполне в состоянии. Вариант догона именно в этом матче смотрится неплохо. Тем более что коэффициент на «обе забьют» аж 2.17. Верится, что Англия в атаке своё реализует. Кьер отлично действует в обороне, но не может же он один там всё делать. Вестергор и Кристиансен ему помогают, но на них не было очень серьёзной нагрузки.



Бельгия сумела перевернуть игру, чехи создали проблемы этой обороне. Я бы взял «обе забьют», но как рекомендация вам. Я же выбрал бы вариант тотал 2-3 гола. Мне кажется, что очень много голов быть не должно, а одним голом вряд ли в этой паре всё может ограничиться, поэтому 2-3 гола», — сказал Генич.