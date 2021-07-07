Карен Хачанов — Денис Шаповалов: прогноз Анны Чакветадзе на матч Уимблдона
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Карен Хачанов — Денис Шаповалов в четвертьфинале Уимблдона-2021.
Ставка: ТМ 40.5 за 1.83.
«Хачанов и Шаповалов — вот такая вывеска у матча. Увлекательное противостояние нас с вами ждёт.
Шаповалов хорош, он пропустил «Ролан Гаррос», тренировался, лечился и проводил время с пользой — это видно, он просто летает на корте.
Хачанов медленно начал, но с каждым матчем выглядит всё лучше и лучше. Правда, он потратил много физических и психологических сил на последний матч.
Я думаю, что пять сетов не наиграют теннисисты. Скорее всего, будет сыграно меньше 40.5 гейма, а кто победит — посмотрим», — сказала Чакветадзе.
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